Kante krizini Başkan Erdoğan çözdü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıKante krizini Başkan Erdoğan çözdüKante krizini Başkan Erdoğan çözdüGiriş Tarihi: 05 Şubat 2026 09:19 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a Kante teşekkürü! Riyad'daki zirvede Prens Selman'a verilen tek talimat transferi bitirdi.Bunlar da Var 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:12Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026Çarşamba 05:15G.Saray-İstanbulspor maçında korkutan an! Kafa kafaya çarpıştılar 04.02.2026Çarşamba 01:04GOL | Galatasaray 3-1 İstanbulspor 04.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN