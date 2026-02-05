Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 123 şüpheli yakalandı

Başkan Erdoğan'dan 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri programına video mesaj! "Aliyev ve Paşinyan'ı tebrik ediyorum"

Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti!

Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto