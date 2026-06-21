Kaldırımda uyuyan adamın üzerinden otomobille geçti: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 16:47

Battaniyeye Sarılı Halde Uyuyordu, Fark Etmedi

Korkunç olay, gece saatlerinde Konak ilçesine bağlı tarihi Basmane semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kaldırım üzerine park ettiği beyaz renkli otomobiline binerek yola çıkmak istedi. Sürücü aracı çalıştırıp gaza bastığı esnada, aracın sağ ön tamponunun hemen altında, kaldırım taşları üzerinde battaniyeye sarılmış vaziyette uyuyan vatandaşı fark etmedi.

Otomobil Üzerinden Geçti: Mucize Kurtuluş

Harekete geçen otomobil, yerde yatan talihsiz adamın üzerinden geçerek ilerledi. Aracın altında kalarak sürüklenen adam, tonlarca ağırlıktaki tekerleklerin altında ezilmekten son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredeki duyarlı vatandaşların çığlıkları ve sürücünün aracı durdurmasıyla hemen müdahale edildi. Vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarılan şahsın, kazayı sadece hafif sıyrıklarla atlattığı anlaşıldı. Ölümün kıyısından dönen adamın durumunun iyi olması, çevredekilerin rahat bir nefes almasını sağladı.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, Basmane sokaklarında yaşanan akılalmaz kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yürekleri ağza getiren kamera görüntülerinde; park halindeki beyaz otomobilin aniden hareketlendiği, kaldırımda yatan adamın üzerinden geçtiği ve çevredekilerin büyük bir panikle araca doğru koşarak yaralıyı kurtardığı anlar net bir şekilde yer aldı.