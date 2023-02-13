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Kahramanmaraş'ta felaketin boyutu havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta felaketin boyutu havadan görüntülendi
13.02.2023 23:29 - Son Güncelleme: 13.02.2023 23:30

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Türkiye'de 10 ilde yıkıma yol açan ve kapsadığı alan itibarıyla 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, helikopterle çekilen görüntü ile felaketin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi. 4 bin 497 yapının yıkıldığı kentte 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, her geçen saat can kayıplarındaki artış, yürekleri dağlıyor.

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Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Kapsadığı alan ve etkilenen nüfus bakımından 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde en büyük yıkım ise merkez üssü Kahramanmaraş'ta oldu. Kent genelinde dün (Pazar) açıklanan rakamlara göre 4 bin 497 yapının yıkıldığı ve 10 bin 194 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Depremin 8'inci gününde her geçen saat can kayıplarında yaşanan artış, yürekleri dağlıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜ FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kahramanmaraş'ta helikopterle havadan çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Şehrin bir bölümünde binalarda hasara rastlanılmazken, diğer bölümünde ise enkaz yığınları dikkati çekti. Bazı mahallelerde binaların tamamen yıkıldığı görüldü. Bölgede bulunan ekipler arama- kurtarma çalışmalarını halen sürdürürken diğer taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de teste tabi tutmak üzere yıkılan enkazlardan numune aldı. Kentte yıkılan bina sayısı göz önünde bulundurulduğunda hayatını kaybeden depremzelerin sayısındaki artıştan endişe ediliyor.

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