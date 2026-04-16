Maraş’taki saldırıda vefat eden Şuranur Sevgi Kazıcı'ya veda
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenci Şuranur Sevgi Kazıcı, bugün düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı
Okul Arkadaşları ve Ailesi Yasta
Genç yaşta hayata gözlerini yuman Şuranur için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene Şuranur'un ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Arkadaşları, hayat dolu bir öğrenci olan Şuranur'u son görevlerinde yalnız bırakmadı.