Maraş’taki saldırıda vefat eden Şuranur Sevgi Kazıcı'ya veda

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı

Okul Arkadaşları ve Ailesi Yasta

Genç yaşta hayata gözlerini yuman Şuranur için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene Şuranur'un ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Arkadaşları, hayat dolu bir öğrenci olan Şuranur'u son görevlerinde yalnız bırakmadı.