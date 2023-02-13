Haberler Güncel Videoları Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesine gitti

Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesine gitti

Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesine gitti
13.02.2023 14:42 - Son Güncelleme: 13.02.2023 15:14

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:12
İşte A Haber kamerasından TOKİ...
Güncel 02:52
Deprem izolatörleri binayı...
Güncel 02:31
Asrın felaketinde bir mucize...
Güncel 01:06
Ali Babacan'ın korumasından...
Güncel 01:07
Serbestiyet deprem sonrası...
Güncel 01:49
Hatay’da enkaz altındaki 7...
Güncel 07:47
Adana'dan İstanbul’a 46 yaralı...
Güncel 04:12
Amasyalı madenci elleriyle...
Güncel 04:24
Naime Abla asrın felaketinde...
Güncel 02:59
Diyarbakır’da 7.7’lik deprem...
Güncel 01:39
Enkazdan sağ çıkartılan minik...
Güncel 00:33
Ümit Özdağ afet bölgesinde...

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM YK Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun da aralarında bulunduğu grup, Adıyaman ve Maraş’a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti.

Güncel Videoları

Ekibin ilk durağı Adıyaman'dı. Şehri gezen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Adıyaman Merkez'deki Sümerevler Atletizm Pistine kurulan çadır kente gitti. Afetzedelerin çadırlarını ziyaret eden KADEM heyeti, kadınlar, erkekler ve çocuklar için ayrı ayrı hazırladıkları ve içinde termal kıyafetler, iç çamaşırları, kişisel bakım malzemeleri ve oyuncakların bulunduğu çantaları depremzedelere dağıttı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler gözyaşlarını tutamadı. Kimi sarılıp ağladı, kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını göndererek "Yanımızda olmanız bize güç veriyor. Cumhurbaşakanı bizim de babamızdır. Allah devlete zeval vermesin." diye dua etti.


KADEM ekibi Adıyaman'dan sonra depremin merkezi Pazarcık'tan geçerek Kahramanmaraş'a ulaştı. Kahramanmaraş Stadı'ndaki çadır kente giden ekip, yine yardım paketlerini dağıtarak depremzedelerin ihtiyaçlarını sordu. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler acılarını paylaştı, bazıları Erdoğan Bayraktar ile fotoğraf çektirdi.


Bir depremzede çocuğun işitme cihazı için gerekli pili temin eden ve depremden yaralı kurtulan bir genç kızın tedavisiyle ilgilenen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kentte arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan STK üyelerini de ziyaret ederek onlara moral verdi.


Son olarak defin işlemlerini yerinde gören ekip, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve aynı zamanda KADEM İl Temsilcisi olan Ayşe Taşkıran'dan bilgi aldı. Defin işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini kriminal uzmanları, savcılar ve diyanet görevlilerinden öğrendi.

SON DAKİKA