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İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 12:26
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İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava bugün yerini yağışa bırakıyor. Kent genelinde gün içinde sağanak yağış bekleniyor.
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