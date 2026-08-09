CANLI YAYIN
Geri
İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor

İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava bugün yerini yağışa bırakıyor. Kent genelinde gün içinde sağanak yağış bekleniyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Fatih'te camideki hırsızlık kamerada
Fatih'te camideki hırsızlık kamerada
Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlar uyardı
Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlar uyardı
Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı: 1 yaralı
Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı: 1 yaralı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle