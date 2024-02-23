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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024, 11:55

KAAN'a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG'u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile "Gereksiz yatırım" dediler

CHP ve yandaşı medyanın 'yerli ve milli' hazımsızlığı sürüyor. Muharip uçağımız KAAN'a karşı kör kesilen fondaşlar bu kez de yollardaki yerli ve milli gururumuz TOGG'u hedef aldı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ TV'de Murat Muratoğlu, "TOGG kadar gereksiz bir yatırım olamaz. Hiçbir zaman kar edemez" diyerek yerli otomobilimizi karalamaya yeltendi. Öte yandan CHP ve fondaşlarının sistematik ve kurumsal saldırıları karşısında TOGG'un yükselişi günden güne büyüyor. TOGG satışlarda pazarda ilk sırada yer alıyor.

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