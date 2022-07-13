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Joe Biden'dan olay hareket: Şimdi ne yapıyorum?

Joe Biden'dan olay hareket: Şimdi ne yapıyorum?
13.07.2022 18:19

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Sık sık yaptığı gaflar ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden son olarak kendisine verilen talimat kağıdını canlı yayında kameraya doğru çevirmişti. Joe Biden İsrail temasları kapsamında yine benzer bir olaya imza attı. Biden'ın uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekti.

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ABD Başkanı Joe Biden imza attığı gaflara yenisini ekliyor.

Joe Biden resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ulaştı

ABD başkanlarını taşıyan "Air Force 1" tipi uçakla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett tarafından resmi törenle karşılandı.

İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
Biden'ın uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekti.

TALİMAT LİSTESİNİ KAMERAYA ÇEVİRMİŞTİ
Biden geçtiğimiz haftalarda kendisine verilen talimat kağıdını kameraya çevirmişti.

Bu 'talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

Oturacaksın.

Basın mensupları gelecek.

Sen 2 dakika brifing vereceksin.

Basın mensupları odadan çıkacak.

Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

Katılımcılara teşekkür edeceksin.

Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.

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