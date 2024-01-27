İzmir Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'i altyapı sorunlarından kurtaracaklarını belirten Erdoğan, 35 bin sağlık personeli alacaklarının müjdesini verdi. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. Hastane, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.