Bayrampaşa'da cinayet: Katil ihbarcı çıktı [İzle]
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 17:18
Bayrampaşa'da cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür'ün katil zanlısı, cesedi bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan ve olay yerini günlerce kontrol eden Umut O. çıktı.