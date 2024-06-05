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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024, 22:02 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024, 22:06

İZLE I DEM'li Başkanın Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği anlar ortaya çıktı! İşte o anlar...

31 Mart yerel seçimlerinde seçimi kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor. Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek sunduğu görüntülere yansıyor. İşte o anlar...

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