PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024, 20:16 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024, 20:16

Başkan Erdoğan'dan 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yargınan Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karara yönelik, "Terörle sivil siyaset yan yana durmaz, terörle demokrasi bir arada bulunmaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kandil'deki teröristlerin avukatlığını yapan satılık kalemlere, "Kandil'deki bölücü canileri yere izmarit atmıyorlar diye övecek kadar alçaldılar! Bazılarının terör örgütlerinin yanında saf tuttuklarını gördük" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yusuf Has Hacib Türbesi’ni ve Id Gah Camii’ni ziyaret etti!
05.06.2024Çarşamba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin perde arkası A Haber'de!
05.06.2024Çarşamba
İZLE I Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! İşte o anlar...
05.06.2024Çarşamba
İZLE I Sakarya'da başörtülü kadınlara çirkin saldırı! İşte o anlar...
05.06.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan Meral Akşener'i kabul etti! İşte ilk kareler...
05.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Gönül Dağı 142. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 01:09
Gönül Dağı 142. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
05.06.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan, Meral Akşener’i kabul edecek 01:19
Başkan Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek
05.06.2024Çarşamba
Van Başkale’de terör örgütü PKK’ya “BOZDOĞAN-41 darbesi: Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi 00:49
Bir büyükbaş etkisiz hale getirildi
05.06.2024Çarşamba
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda 04:26
Kahraman şehitlere veda!
05.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA