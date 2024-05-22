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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:36 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:36

İZLE I Başkan Erdoğan'dan '7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'de önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. Gazze'yi bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kuvözdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin" ifadelerini kullandı.

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