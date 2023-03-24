RAMAZAN İMSAKİYE
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan çarpıcı bir çıkış daha!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan çarpıcı bir çıkış daha!
24.03.2023 21:07

OTOMATİK OYNAT

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6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, Kandil'den gelen 'önünüz açık' mesajlarının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" çıkışıyla CHP'yi yaylım ateşine tutmuştu. Gelişme üzerine Kılıçdaroğlu "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek HDP'ye destek çıkmış, "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz!" ifadeleriyle de Ağıralioğlu'na tepki göstermişti. Tüm odakları üzerine toplayan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bugün "Rencide edildik, Kılıçdaroğlu bizimle helalleşsin" çıkışında bulundu. Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin günün kırılmasının nedeni nezaketsizlik" diyerek CHP'yi ve masadaki diğer 4 koalisyon ortağını hedef aldı.

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