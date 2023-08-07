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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 11:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 11:59

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel Karadeniz'deki köylüleri küçümsedi: "A Haber izlendiği için kazanamadık" yalanı

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti yalanda vites yükseltti. Kemal Kılıçdaroğlu kırsalda yaşayanları 'cahil' ilan etti, CHP de A Haber'in para karşılığı izlettirildiği iftirasını ortaya attı. İYİ Parti ise CHP'nin kuyruğuna takıldı... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Karadeniz'deki köylerde sadece kahvehanelerde TV izlendiğini söyleyerek köylüleri küçümsedi, buralarda A Haber açık olduğu için seçimi kazanamadıklarını iddia etti. Seçimin kaybedilmesini izansız ve temelsiz bir dayanakla açıklamaya yeltenen Yüksel, göz göre göre "kırsalda A Haber yayınları kiralanıyor" yalanını söyledi.

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