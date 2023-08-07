28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti yalanda vites yükseltti. Kemal Kılıçdaroğlu kırsalda yaşayanları 'cahil' ilan etti, CHP de A Haber'in para karşılığı izlettirildiği iftirasını ortaya attı. İYİ Parti ise CHP'nin kuyruğuna takıldı... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Karadeniz'deki köylerde sadece kahvehanelerde TV izlendiğini söyleyerek köylüleri küçümsedi, buralarda A Haber açık olduğu için seçimi kazanamadıklarını iddia etti. Seçimin kaybedilmesini izansız ve temelsiz bir dayanakla açıklamaya yeltenen Yüksel, göz göre göre "kırsalda A Haber yayınları kiralanıyor" yalanını söyledi.