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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 19:27 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 19:32

İsveç'in NATO üyeliği TBMM Komisyonu'nda kabul edildi!

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Meclis'te ilk adım atıldı. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak süreç henüz tamamlanmadı. Son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu söyleyecek. Detaylarıı A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı...

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi.

Ancak görüşmeler tamamlanamadı, İsveç hükümetinden taahhütlere ilişkin bilgi istendi.

Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi.

MECLİS'TE SÜREÇ TAMAMLANMADI

Komisyondaki müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğu ile kabul edildi. Ancak Meclis'teki süreç henüz tamamlanmadı.

İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Genel Kurul'dan da onay alınması zorunlu. Ama görüşme takvimi henüz belli değil.

Milletvekillerinin de görüşlerini bildirmelerinin ardından yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol kabul edildi. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek.

TÜM ÜYE ÜLKELERİN ONAYI GEREKİYOR

NATO'ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.

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