İSTİKLAL CADDESİ’NDE NE OLDU? Taksim’deki patlama terör saldırısı mı?

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız var" açıklamasında bulundu. A Haber ekipleri olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, "Kullanılan bombadan bahsedelim. Ya önceden oraya bırakılmış zaman aşımlı bir bomba olabilir. Parça taneli bomba olabilir veya bir intihar saldırısı da olabilir. Ama bunun ihtimalen bir terör saldırı olduğu belli. Çünkü burada şu saatte herhangi bir şekilde burada başka türlü bir patlamanın olması mümkün değil. Geçmişe baktığımız zaman özellikle Beyoğlu Caddesi’nde ve Taksim’de bombalı saldırıların olduğunu biliyoruz. Bunu da PKK’nın yaptığını biliyoruz ve çok elim bir durum. İstiklal Caddesi hem Türkiye’nin hem dünyanın bir sembolü. Neden yapılmış olabilir? İç ve dış siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi..