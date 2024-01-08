İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP'li Erkan Çakır'dan bomba itiraf! İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu bitirme oyunu: Talimat aldım

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlık koltuğundan indirmek için kurduğu delege borsası gündeme bomba gibi düşmüştü. Değişimciler adına delege transferi yaptığını ifşa eden CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır yeni itiraflarda bulundu. Çakır, CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için talimat aldığını ve CHP Kurultayında İstanbulluların paralarının dağıtıldığını itiraf etti. Öte yandan Çakır, 29 Ekim kutlamaları adı altında İstanbullunun parasının delegelere dağıtıldığını ve Özgür Karabat'ın kurultay günü dolar dolu çantayla gezdiğini söyledi.