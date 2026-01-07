İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi

İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince Zeytinburnu ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

1 MİLYON 252 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen 2 adres ve 2 araca yapılan baskınlarda,

1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik hap ,

517 kilo 800 gram katkı maddesi ,

1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ,

Hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da baskın yapılan adreslerde incelemelerde bulundu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.