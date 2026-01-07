İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi
İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Zeytinburnu ve Güngören'deki operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 milyon 252 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince Zeytinburnu ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
1 MİLYON 252 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen 2 adres ve 2 araca yapılan baskınlarda,
-
1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik hap,
-
517 kilo 800 gram katkı maddesi,
-
1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu,
-
Hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da baskın yapılan adreslerde incelemelerde bulundu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.