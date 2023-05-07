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İstanbul'da tarihi mitinge rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da tarihi mitinge rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
07.05.2023 18:38 - Son Güncelleme: 07.05.2023 18:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Yüzyılın Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını belirterek, "14 Mayıs'ta birilerini emekli edeceğiz" dedi. Alandaki bir pankartı okuyan Başkan Erdoğan, "Bay Kemal boş sözü Reis son sözü söyler." ifadelerini kullandı. Küresel çetenin skandal manşetlerine tepki gösteren Erdoğan, "Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz." şeklinde konuştu. Her selde il dışında olan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir çok çekti artık yeter. Bunların hepsine ders verip 2024'te emekliye sevk ediyor muyuz?" şeklinde konuştu. 700 bin kamu işçisi için Salı gününü işaret eden Erdoğan emekli ve çalışanlar için müjdeleri sıraladı. Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçiyoruz." dedi.

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