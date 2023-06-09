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İstanbul'da sokak köpekleri arabayı parçaladı: O anlar kamerada

İstanbul'da sokak köpekleri arabayı parçaladı: O anlar kamerada
09.06.2023 14:16 - Son Güncelleme: 09.06.2023 14:17

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Esenyurt’ta sokak köpekleri, park halindeki bir aracın tampon kısmını parçaladı. Aracı parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Güncel Videoları

İstanbul Esenyurt'ta sokak köpekleri park halindeki bir aracı parçaladı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.

TAMPONU PARÇALADILAR

Bir grup sokak köpeği, park halinde bulunan bir aracı hedef aldı.

O ANLAR KAMERADA
Dakikalar boyunca uğraşarak aracın tampon kısmını parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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