İstanbul'da sokak köpekleri arabayı parçaladı: O anlar kamerada

Esenyurt’ta sokak köpekleri, park halindeki bir aracın tampon kısmını parçaladı. Aracı parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
Esenyurt’ta sokak köpekleri, park halindeki bir aracın tampon kısmını parçaladı. Aracı parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
İstanbul Esenyurt'ta sokak köpekleri park halindeki bir aracı parçaladı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.
TAMPONU PARÇALADILAR
Bir grup sokak köpeği, park halinde bulunan bir aracı hedef aldı.
O ANLAR KAMERADA
Dakikalar boyunca uğraşarak aracın tampon kısmını parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.