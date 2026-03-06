CANLI YAYIN
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, tehdit ve iş yerlerine silahlı saldırı da dahil farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

