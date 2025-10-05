PODCAST
İstanbul’da Gazze yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
05 Ekim 2025
İstanbul'da Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na düzenlenecek "Özgürlüğe yürüyoruz" yürüyüşü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahlar oluşturulduğu belirtildi.
