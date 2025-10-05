11. Yargı Paketi'nde detaylar belli oldu! Suç işleyen çocuklara yeni düzenleme! Cezalar ağırlaşıyor!

Londra polisi protestolarda bir köpeği gözaltına aldı

İstanbul’da Gazze yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak