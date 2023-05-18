İstanbul'da Esnaf Buluşması: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. "Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Muhalefet gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, ücretsiz doğalgaz uygulamasında olduğu gibi; "Sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımızdan andan itibaren halkımız istifade edecek." müjdesini verdi.