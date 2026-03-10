CANLI YAYIN
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 09:04
İstanbul’da küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
