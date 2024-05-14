PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 15:30

İstanbul Havalimanı'nda şoke eden anlar! Bebek arabasından 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi!

Son dakika haberleri... İstanbul Havalimanı’nda Dubai’den gelen 2 kişiyi yakın takibe alan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş, her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı.

İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

POLİS HEM BEBEĞİ SEVDİ HEM DE AYAĞIYLA ARABAYI KONTROL ETTİ
X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti.

Kontrol sırasında polis ekipleri bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti.

Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
Yargıtay Başkanı 37. oylamada seçildi! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14.05.2024Salı
MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ'ın cesedini buldu! Muhabirin naaşı bulduğu anlar kamerada| (ATV Müge Anlı bugünkü programı cinayet itirafı)
14.05.2024Salı
Sözleşmeli öğretmen alım yönetmeliği değişti! Sözlü sınavlar 1 Temmuz’da olacak
14.05.2024Salı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Eurovision'daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
14.05.2024Salı
62 ilde FETÖ operasyonu! 544 şüpheli yakalandı
14.05.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE I Balıkesir’de kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar... 02:09
Kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar...
14.05.2024Salı
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada! Stüdyodakiler canlı canlı izledi! 00:22
Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada!
14.05.2024Salı
MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ’ın cesedini buldu! Muhabirin naaşı bulduğu anlar kamerada| ATV Müge Anlı bugünkü programı cinayet itirafı 15:55
MÜGE ANLI muhabiri aranılan kaybın cesedini buldu!
14.05.2024Salı
Müge Anlı son dakika haberler! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum 25:45
Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
14.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA