Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setini teslim aldıklarını belirterek, "Üstelik bu yıl İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nda bir ilk olarak, yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık." dedi. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın, İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmının geçen yıl hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde Kağıthane-Gayrettepe kısmını da hizmete açmayı planladıklarını söyledi.