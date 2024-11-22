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İstanbul Enerji Forumu'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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İstanbul Enerji Forumu'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 15:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Enerjide tam bağımsızlık hedefinde olduklarını belirten Erdoğan, "Hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." dedi. CHP'li Özgür Özel'in pazar davetine karşı Filyos çağrısı yapan Erdoğan, "Bizi çarşı pazara davet ediyorlar, biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz." ifadelerini kullandı. CHP'nin Meclis'teki eşkıyalığına da tepki gösteren Erdoğan, "Komisyonda terör estirenler büyük bir yanlışın içinde. Biz hiçbir zaman zorbalığa boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz." şeklinde konuştu.

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