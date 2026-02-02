İstanbul Boğazı çamura bulandı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videolarıİstanbul Boğazı çamura bulandıİstanbul Boğazı çamura bulandıGiriş Tarihi: 02 Şubat 2026 18:18 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Sarıyer’de etkili olan kuvvetli yağışın ardından Kanlıkavak Deresi’nden İstanbul Boğazı’na boşalan çamurlu sular, denizin rengini değiştirerek kıyı şeridinde yoğun kirliliğe neden oldu.Bunlar da Var 00:06NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım” 01.02.2026Pazar 13:32Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri 01.02.2026Pazar 03:47Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı 01.02.2026Pazar 01:16TOGG suyun içinde böyle ilerledi! 01.02.2026PazarCANLI YAYIN