İstanbul barajlarında doluluk %50’nin altına indi: Alibey %33.32 (Video)

Sıcak hava dalgasının ardından görülen yağışlar barajları beslemedi. Kent genelinde doluluk oranı %50 eşiğinin altına düşerek %49.96 oldu. Doluluk oranı %33.32'ye gerileyen Alibey Barajı'ndaki kuraklığın boyutu havadan kayda geçti; çekilen sularla Güzelce Kemeri belirginleşti, bazı alanların yeşerdiği gözlendi.

İSKİ verilerine göre tablo

Barajlardaki su miktarı düşüşünü sürdürürken, en yüksek doluluk %67.42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük doluluk ise %27.44 ile Istrancalar'da kaydedildi.

Alibey Barajı'nda kuraklığın izleri

Dron görüntülerinde çekilme sonrası kıyı şeridinde geniş alanların açığa çıktığı, Güzelce Kemeri çevresinde su seviyesinin gerilediği görüldü.

İstanbul barajlarında son oranlar