İstanbul barajlarında doluluk %50’nin altına indi: Alibey %33.32 (Video)
İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluğu %49.96’ya geriledi. %33.32 seviyesindeki Alibey Barajı dronla görüntülendi; sular çekilince Güzelce Kemeri ortaya çıktı.
Sıcak hava dalgasının ardından görülen yağışlar barajları beslemedi. Kent genelinde doluluk oranı %50 eşiğinin altına düşerek %49.96 oldu. Doluluk oranı %33.32'ye gerileyen Alibey Barajı'ndaki kuraklığın boyutu havadan kayda geçti; çekilen sularla Güzelce Kemeri belirginleşti, bazı alanların yeşerdiği gözlendi.
İSKİ verilerine göre tablo
Barajlardaki su miktarı düşüşünü sürdürürken, en yüksek doluluk %67.42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük doluluk ise %27.44 ile Istrancalar'da kaydedildi.
Alibey Barajı'nda kuraklığın izleri
Dron görüntülerinde çekilme sonrası kıyı şeridinde geniş alanların açığa çıktığı, Güzelce Kemeri çevresinde su seviyesinin gerilediği görüldü.
İstanbul barajlarında son oranlar
-
Ömerli: %49.07
-
Darlık: %61.07
-
Elmalı: %67.42
-
Terkos: %54.56
-
Alibey: %33.32
-
Büyükçekmece: %48.98
-
Sazlıdere: %42.72
-
Istrancalar: %27.44
-
Kazandere: %37.32
-
Pabuçdere: %43.05