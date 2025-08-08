Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil" Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı" Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı! Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul barajlarında doluluk %50’nin altına indi: Alibey %33.32 (Video)

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluğu %49.96’ya geriledi. %33.32 seviyesindeki Alibey Barajı dronla görüntülendi; sular çekilince Güzelce Kemeri ortaya çıktı.

Sıcak hava dalgasının ardından görülen yağışlar barajları beslemedi. Kent genelinde doluluk oranı %50 eşiğinin altına düşerek %49.96 oldu. Doluluk oranı %33.32'ye gerileyen Alibey Barajı'ndaki kuraklığın boyutu havadan kayda geçti; çekilen sularla Güzelce Kemeri belirginleşti, bazı alanların yeşerdiği gözlendi.

İSKİ verilerine göre tablo
Barajlardaki su miktarı düşüşünü sürdürürken, en yüksek doluluk %67.42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük doluluk ise %27.44 ile Istrancalar'da kaydedildi.

Alibey Barajı'nda kuraklığın izleri
Dron görüntülerinde çekilme sonrası kıyı şeridinde geniş alanların açığa çıktığı, Güzelce Kemeri çevresinde su seviyesinin gerilediği görüldü.

İstanbul barajlarında son oranlar

  • Ömerli: %49.07

  • Darlık: %61.07

  • Elmalı: %67.42

  • Terkos: %54.56

  • Alibey: %33.32

  • Büyükçekmece: %48.98

  • Sazlıdere: %42.72

  • Istrancalar: %27.44

  • Kazandere: %37.32

  • Pabuçdere: %43.05

Bunlar da Var

Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle