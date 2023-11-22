Son dakika haberi! 47 gündür Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Gazze hükümetinde yapılan son açıklamada ise 14 bin 128 kişi şehit oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın. Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere dün saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirilmişti. İsrail ve Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hamas, "Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek" ifadelerini kullandı. Yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı. Katliama devam edeceklerini itiraf eden Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.