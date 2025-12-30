PODCAST
İspanya'ya 30 adet HÜRJET satıldı
İspanya'ya 30 adet HÜRJET satıldı
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 14:22
Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in İspanya’ya ihracatına yönelik 2,6 milyar euro değerinde anlaşma imzalandı. Tarihi anlaşmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, TUSAŞ’tan aktardı.
