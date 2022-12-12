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İranlı kadın 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti...

İranlı kadın 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti...
12.12.2022 12:51

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İSTANBUL Esenyurt'ta yalnız yaşayan 30 yaşındaki İranlı kadın, 10'uncu kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, olay sırasında evde başka biri olup olmadığı araştırılıyor. Kadının düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Talatpaşa mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan 30 yaşındaki İranlı M.J, yaşadığı 10'uncu kattaki dairenin penceresinden düştü. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, M.J'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Erkek arkadaşı ile sorunları olduğu öğrenilen kadının, ölüm nedeni geniş çaplı araştırılmaya başlandı. Olay zamanında evde başka biri veya birileri olup olmadığı araştırılıyor.

Düşme anı kamerada

İranlı M.J'nın düşme anı ise site güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yere çakılan kadının hareketsiz bir şekilde yattığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği görülüyor.

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