PODCAST CANLI YAYIN
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara’ya iniş yaptı
Haberler Güncel Videoları

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara’ya iniş yaptı

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 14:58

Katar’da Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı. Türkiye’nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı. Katar’da Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi! Sınırda sıcak saatler
18.12.2024Çarşamba
ABD'nin YPG'li teröristleri koruma kalkanı kalktı mı? Harita ne zaman tek renk olacak?
18.12.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Konu Suriye
18.12.2024Çarşamba
2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son rakam
18.12.2024Çarşamba
Halep Havalimanı Müdürü tarihi uçuşu görünce secdeye kapandı! Duygu dolu anlar kamerada
18.12.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Konya taksici cinayeti! Ses kaydı videosu! 01:19
Konya'da üniversiteli taksici cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı!
17.12.2024Salı
Torbalı’da silahlı çatışma! 00:35
Torbalı’da silahlı çatışma: 1 ölü!
17.12.2024Salı
İETT otobüsü can aldı! Kaza anı! 00:21
İkitelli'de feci kaza: İETT otobüsü 1 can aldı! Kaza anı araç içi kamerada!
17.12.2024Salı
PKK’da Suriye çıkmazı! Helin Ümit Murat Karayılan’ı yalanladı 01:44
PKK'da Suriye çıkmazı!
18.12.2024Çarşamba
CANLI YAYIN