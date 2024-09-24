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İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı! Gözle Mansur Yavaş'a çevrildi
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İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı! Gözle Mansur Yavaş'a çevrildi

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 11:52 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 11:53

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Altan Sancar "Teyidini aldığım bir bilgidir" diyerek CHP yönetiminin İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi. Sancar, "Bu çok net olarak bir tavır. İstinaf'tan böyle bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyuna bugünden itibaren ilan edilir. Bu görüş, parti içerisinde şu an için ciddi bir görüş haline gelmiştir" dedi. CHP kurmayları da İmamoğlu hakkındaki istinaf mahkemesi öncesi İstanbul'da toplanıyor. Özgür Özel'in yokluğunda yapılan bu organizasyon öncesi 'Ekremci'lerin bir olup "İmamoğlu'nun adaylığı açıklanacak" duyurusu yapması "Korsan girişim" olarak yorumlandı.

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