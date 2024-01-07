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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 23:24 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 23:28

İlk günden işe koyuldu! İBB Başkan adayı Murat Kurum Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere 83 gün kala AK Parti’nin adayı Murat Kurum oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından Kurum, “Sadece İstanbul” ilkesini benimseyerek İstanbullular için çalışmalara başladı. İlk günden kolları sıvayan 'İstanbul'un muradı' Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuştuklarını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum olduğunu duyurdu.

İstanbul için ekibiyle beraber harıl harıl çalıştıklarını belirten Murat Kurum ise Ekrem İmamoğlu ile son beş yılda hizmetten mahrum bırakılan kadim şehri şahlandırmak için yola koyuldu.

İSTANBUL'UN MURADI İLK GÜNDEN KOLLARI SIVADI
İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan ve İmamoğlu'nun söz verip çözüme kavuşturmadığı ulaşım sorunu için Kurum, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.

"SADECE İSTANBUL"
İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"

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