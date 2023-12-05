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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 13:01 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 13:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İBB adayı olacak mısınız?" sorusu: "Böyle bir durum söz konusu değil"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın-yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, "İBB adayı olacak mısınız? sorusuna "Böyle bir durum söz konusu değil" cevabıyla son noktayı koydu. Futbol dünyasını sarsan ponzi ve saadet zinciri skandalına ilişkin konuşan Bakan Yerlikaya, "Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez" dedi. Yasa dışı bahis ve fenomenlere yönelik soruşturmaların sürdüğünü bildiren Yerlikaya, 10 bin yeni polis alımını yapılacağını ilan etti.

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