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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024, 20:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024, 20:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlere ilişkin açıklama

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6 günde 8'e yükseldi. Öte yandan Muğla sahillerinde de bir cansız bedene ulaşıldı. Cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konu ile ilgili, "Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

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