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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024, 19:15 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024, 19:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi

PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti, yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi. Mardin'de İstiklal Marşı okumayı reddeden bölücü oluşum Diyarbakır'da da meclis salonunda bulunan Türk bayraklarını kaldırdı. DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan provokasyonlara girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum 'kent uzlaşısının diyeti' yorumlarına yol açarken Gazeteci Zafer Şahin "İktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı olanların bu ülkeyi sürüklediği durum" sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.

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