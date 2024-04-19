İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 19, 2024