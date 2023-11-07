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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 18:25 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 18:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Bek ile görüştü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Bek ile görüştü. Yerlikaya, "Amacımız, ülkemizi düzensiz göç konusunda 'hedef ve transit ülke olmaktan' hızla uzaklaştırmak. Bu kapsamda komşularımızla ve diğer yabancı ülkelerle işbirliğimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bek'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Bek ile başta düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklar arasında tecrübe paylaşımı yaptıklarını belirten Yerlikaya, "Amacımız, ülkemizi düzensiz göç konusunda 'hedef ve transit ülke olmaktan' hızla uzaklaştırmak. Bu kapsamda komşularımızla ve diğer yabancı ülkelerle işbirliğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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