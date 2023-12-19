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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 10:00 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 10:07

İbrahim Özkan, İmamoğlu'nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı

Takvim.com.tr İyi Parti'de yaşanan krizi adım adım deşifre ediyor. Günlerdir yaşanan istifaların perde arkasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Akşener’in elini güçsüzleştirmeye ve ittifaka mecbur kılmaya çalıştığı bir kez daha ortaya çıktı. "İmamoğlu meseleyi anlamaya çalışıyor. İYİ Parti'nin tavrını anlamaya çalışıyor." diyerek adeta CHP'li İBB Başkanı adına parti içinde çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden Özkan, "İstanbul ve Ankara’nın alınması 2028’in önünde en büyük engellerden bir tanesidir muhalefet açısından." ifadelerini kullandı. Görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddia eden Özkan, "Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz." diyerek kendisiyle çelişti.

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