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İBB’nin metro sınavı! Bostancı-Dudullu metrosunda 7 aydır hiçbir ilerleme kaydedilmedi

İBB’nin metro sınavı! Bostancı-Dudullu metrosunda 7 aydır hiçbir ilerleme kaydedilmedi
07.07.2023 12:44 - Son Güncelleme: 07.07.2023 12:46

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CHP’de olaylar bitmiyor!

CHP'li İstanbul Belediyesi'nde yaşanan toplu ulaşım sorunları vatandaşları canından bezdirdi. Yönetime geldiği günden bu yana adı sık sık skandallarla anılan ve İstanbulluları mağdur eden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle mega kente yakışmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Bu duruma bitmeyen metro istasyonları da eklendi. Halkı adeta kandıran CHP'li İmamoğlu ve Millet İttifakı bileşenleri Bostancı-Dudullu metrosu tam olarak bitmediği halde Ocak ayında bu metronun açılışını yapmıştı. Bu durum seçim öncesi vatandaşı kandırmaya yönelik bir aldatmaca olarak yorumlanmıştı. Bostancı-Dudullu metrosunun Ocak ayından bu yana bitmediği ve eksiklikler olduğuna dair ortaya çıkan görüntüler CHP'nin ve İmamoğlu'nun algı oyununu gözler önüne serdi.

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