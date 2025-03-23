SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İBB Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu!
Haberler Güncel Videoları

İBB Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu!

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 17:48

İstanbul Valiliği İBB başkan vekili seçiminin çarşamba günü olacağını duyurdu. Valilik: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklamalarını yaptı.

SIRADAKİ VİDEO
Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı!
23.03.2025Pazar
Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı!
23.03.2025Pazar
SON DAKİKA! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'nde!
23.03.2025Pazar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında açıklama
23.03.2025Pazar
Kastamonu'da yangın: 2 ev, 2 depo, 1 araç yandı
23.03.2025Pazar
Bunlar da Var
Özgür Özel’in vandalları polise asit attı! İşte o görüntüler 17:46
Özgür Özel'in vandalları polise asit attı!
23.03.2025Pazar
CHP’de İmamoğlu tutuklandı bayramı! Bahar Feyzan; ’’Hayretle izliyorum’’ 01:17
Şikayet eden de sevinen de onlar!
23.03.2025Pazar
Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi 00:29
Saraçhane’deki siyonist!
23.03.2025Pazar
Ekrem İmamoğlu tutuklandı! Gerekçe 560 milyar TL’lik yolsuzluk 02:46
Ekrem İmamoğlu tutuklandı!
23.03.2025Pazar
CANLI YAYIN