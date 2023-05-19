HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan, CHP’li Özgür Özel’e: Pinokyo, onun gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde tamamladı.

Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu yakalarken Başkan Erdoğan da %49.52 oy olarak 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR, CHP'nin başını çektiği 7'li koalisyon tarafından yalanlarla hedef alındı.

Bu yalanların son örneği CHP Sözcüsü Özgür Özel'den geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'YEMİN' YALANI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı televizyon programında seçimlere ilişkin konuştu.

Özel, Meclis'te 24 Mayıs'ta yapılması beklenen yemin töreninin HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia ederek HÜDA PAR'ın yemin metninden rahatsız olduğunu öne sürerek manipülasyona girişti.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NDAN ÖZEL'E YALANLAMA: PİNOKYO, ÖZGÜR ÖZEL GİBİ KONUŞSAYDI BURNU BURADAN ANKARA'YA KADAR UZARDI

CHP Sözcüsü Özgür Özel'in HÜDA PAR'lı vekillere yönelik sözde 'yemin krizi' iddiasına Yapıcıoğlu'ndan yalanlama geldi.

Yapıcıoğlu, "Pinokyodan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım; için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı." dedi.

Yapıcıoğlu şunları söyledi;

"CHP'nin sözcüsü yeni bir şey yumurtlamış. Diyor ki; normalde seçimler biter, kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlanır ondan üç gün sonra Meclis kendiliğinden toplanır ve ilk oturumda milletvekilleri yemin eder, şimdi bir kriz çıkmış. HÜDA PAR'ın dört tane vekili; bu yeminle ilgili sorunları var, o yüzden meclisi toplamamak için bu krizi kimse fark etmesin diye kanunu da değiştiremiyorlar, Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapıyorlar. Kim yapıyor? Ak Parti Sayın Cumhurbaşkanı. Sakın ha sonuçları açıklama, açıklarsan Meclis toplanmak durumunda kalacak, toplanırsa da bu adamlar yemin etmeyecek, hatta yemin etmeyecek değil, biz AK Partiye baskı yapıyormuşuz, şu yemin metnini değiştir diyormuşuz. Öyleyse bu kriz ortaya çıkmasın diye Meclis'i toplamayı geciktireceklermiş. Bunun için de sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanıyorlarmış. Pinokyodan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım; için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı. Her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir tezvirat. Ama hiç sıkılmıyorlar. Ayakta oturmaya hazırlanırken oturuncaya kadar kırk tane yalan söyleyebilirler."