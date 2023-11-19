Hrant Drink davasında flaş gelişme! Cinayetin faili Ogün Samast hakkında yeni iddianame
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden 'koşullu salıverilme' kapsamında akşam saatlerinde tahliye edilmişti. Alınan son dakika bilgisine göre Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı. Hazırlanan yeni iddianamede Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.