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HDPKK'nın 'yiğit'leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kars'tan Kandil'e selam çaktı

HDPKK'nın 'yiğit'leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kars'tan Kandil'e selam çaktı
24.04.2023 19:49 - Son Güncelleme: 24.04.2023 19:51

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7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu, seçim vaadi olarak verdiği 'kayyum' sözünü yineledi. Ekrem İmamoğlu da "Milletin iradesine set vurulmasına, kayyum atanmasına karşıyız" sözleriyle terörle iltisaklı belediye yönetimlerine sahip çıkıp HDPKK ve bölücü türevlerine selam çaktı. Dün 'yiğitlerim' diyerek Ekrem İmamoğlu ile video çeken Kılıçdaroğlu'nun bugün İmamoğlu ile birlikte Kandil'e selam çakması "HDPKK'nın 'yiğit'leri" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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