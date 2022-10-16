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HDPKK’lı Pervin Buldan yuvarlak masayı bombaladı: Ya bizi sayın ya da güle güle

HDPKK’lı Pervin Buldan yuvarlak masayı bombaladı: Ya bizi sayın ya da güle güle
16.10.2022 18:58 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:58

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masanın gölge ortağı HDPKK'dan manidar bir çıkış geldi. Denizli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Şimdi hiç kimse HDP’yle yan yana gelmek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz'' ifadelerini kullanarak ittifak ortaklarına açıkça resti çekti. Masa altından yürütülen ittifakı masanın üstüne çekmek isteyen Buldan, "Ya bizi sayarsınız ya da yolunuz açık olsun" çıkışını yaptı. Bir yandan da 'CHP kanadında 'HDP'ye Bakanlık' vaadinin zemini oluşturma çabaları sürüyor. Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'li Özkan Yalım HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi.

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