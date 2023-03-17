HDP - CHP arasındaki kirli pazarlık görüşmesi neden ertelendi? Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi

6'lı koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yle görüşmek için can atıyordu. Kirli pazarlık görüşmesi için 18 Mart 2023 tarihi seçilmişti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde eli kanlı terör örgütü ile görüşme ayarlayan CHP'ye tepki yağdı. Tüm bu gelişmelerin ardından HDP'den görüşmenin ertelendiği açıklaması geldi. PKK’nın siyasi uzantısının oyuncağı haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretin ertelenmesinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” dedi. Öte yandan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.