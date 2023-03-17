CHP'ye yakın Gezici Araştırma'dan muhalifleri üzecek anket: Erdoğan'ı önde görüyorum

14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken ‘seçimi kim kazanır’ sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Biliyorsunuz 6’lı koalisyon, yaşadığı birçok krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Cumhur İttifakı’nın adayı ise ilk günden bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Seçimlerle ilgili yapılan anketlerde de artış yaşanıyor. Ancak gelen son anket muhalifleri üzecek cinsten. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs 2023 seçimleri için Başkan Erdoğan’ın oyunun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yüksek olduğunu söyledi.